La F1 ha sido injusta con Checo Pérez: Alberto Longo, cofundador de Fórmula E

La actual temporada de la Fórmula 1 no ha sido la mejor para el piloto mexicano Checo Pérez, quien no ha podido ganar y desde el Gran Premio de China (en abril) no ha logrado subir al podio.

El volante tapatío de Red Bull Racing marcha por ahora en el octavo puesto con 151 puntos y esto mismo ha causado que la escudería no haya mantenido en esta recta final de campaña el primer sitio en el campeonato de constructores, donde ahora son terceros por detrás del líder McLaren (593 puntos) y del segundo Ferrari (557 puntos).

La Fórmula 1 ha sido injusta con Checo Pérez: Alberto Longo

El cofundador de la Fórmula E, el español Alberto Longo, habló del presente de Checo Pérez en la máxima categoría del automovilismo y señaló que el mundo de la F1 ha sido injusto con el piloto nacido en Guadalajara.

"Adoro a Checo (Pérez), adoro a Carlos Slim. Yo creo que el mundo de la Fórmula 1 ha sido tremendamente injusto con Checo", expuso en entrevista con Soy Motor.

El directivo europeo recordó los tiempos en que compartieron en la Fórmula 2 y sobre eso señaló: "Yo lo he tenido de piloto durante dos o tres años en la Fórmula 2 y no me cansaré de decirlo, era un piloto con un talento absolutamente único".

Longo, quien en anteriores ocasiones en charla con EL UNIVERSAL Deportes ha expresado su buena relación con Pérez Mendoza, recordó con Soy Motor los momentos en pista que le han sorprendido del volante jalisciense.

"Le he visto adelantamientos, algo recuerdo, en Doha, por el año 2008 - 2009 en la GP2 asiática que algo así no lo he visto en mi vida. Y ya llevo alguna que otra carrera a mis espalda".

Alberto también reconoció que a Checo "le tocó bailar con la más fea", en alusión a que tiene de compañero a Max Verstappen, el actual tricampeón del mundo y hoy por hoy el mejor piloto del mundo.