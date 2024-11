Checo Pérez sobre el GP de Brasil: Una sorpresa que corrimos en esas condiciones

Un trompo en la primera vuelta y una nueva pelea en pista con Liam Lawson (Racing Bulls), le terminaron costando a Checo Pérez su presencia en la zona de los puntos del Gran Premio de Brasil 2024, donde el tapatío cruzó la meta del circuito de Interlagos en el puesto 11.

Sergio Michel arrancó en el cajón 12, luego de escalar uno por la penalidad a Max Verstappen, quien en la Clasificación culminó décimo segundo, pero que la sanción le hizo caer al 17.

Tras la largada, el mexicano perdió el control del RB20 y giró dentro de un charco, lo que le hizo caer hasta el último puesto, el 18.

"Esa primera vuelta fue súper importante, no cambiamos los neumáticos porque no sabíamos a tiempo. Todos los demás los cambiaron y salimos con neumáticos súper fríos, y luego no teniendo a nadie adelante cuando arranco, llego a un charco y empiezo a patinar muchísimo, con llantas frías me trompeo y desafortunadamente paramos antes de la bandera roja", expuso a Fox Sports en el corralito el piloto mexicano.

Sobre la batalla com Lawson en la pista del Autódromo José Carlos Pace, el 11 de la parrilla dijo: "Tuvimos buenas rearrancadas donde no se veía nada, y luego ya veníamos en los puntos pelando con (Liam) Lawson. Nos tocamos en la curva uno y en la cuatro yo me voy recto y bloqueo (una llanta), pierdo posición con (Lewis) Hamilton y a partir de ahí era muy difícil pasar".

Checo Pérez lanza crítica por correr con la fuerte lluvia en Brasil

Sobre la fuerte lluvia que cayó en la ciudad de Sao Paulo, Pérez se mostró sorprendido por haberse dado la competencia en esas condiciones.

"Estaba muy complicado, en algunos puntos de la carrera fue súper complicado, especialmente cuando empezó a llover muy fuerte, la visibilidad era cero; un poco una sorpresa que estuvimos corriendo en esas condiciones".