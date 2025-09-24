Más Información

Cruz Azul vs Querétaro: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX; HOY, miércoles 24 de septiembre

Emilio González llega al PGA Tour con una mentalidad inquebrantable

León Marchand convive con jóvenes nadadores

América, con la obligación de ganar y pelear el liderato; HOY enfrentan al Atlético de San Luis

Cruz Azul busca su octavo triunfo al hilo frente al Querétaro

Cruz Azul, líder de la competencia, disputa esta noche su partido de la frente a los Gallos Blancos de Querétaro.

En los papeles, La Máquina es amplia favorita ante uno de los peores equipos en lo que va del torneo. El conjunto queretano consiguió apenas el fin de semana su segunda victoria.

Mientras los celestes vienen de vencer (3-2) a los Bravos de Juárez, el equipo de Querétaro derrotó sorpresivamente (0-2) a los Tuzos del Pachuca en el estadio Hidalgo.

Cruz Azul marcha líder e invicto con 23 puntos; los Gallos Blancos dirigidos por Benjamín Mora son penúltimos con apenas siete puntos.

El equipo de Nicolás Larcamón quiere seguir dejando Ciudad Universitaria como su fortaleza. Ya son 18 partidos sin perder y esta noche podría aumentar su buena racha como locales en el Olímpico Universitario.

Jose Paradela en festejo de gol, durante la novena jornada del Apertura 2025 - Foto: Imago7
¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Querétaro?

El encuentro de hoy entre Cruz Azul y los Gallos Blancos de Querétaro no será transmitido por televisión abierta. Te contamos los detalles del choque entre Celestes y Albinegros.

  • Fecha: Miércoles 24 de septiembre
  • Horario: 18:00
  • Transmisión: ViX Premium

También podrás seguir el minuto a minuto de todas las acciones, aquí en EL UNIVERSAL Deportes.

