Cruz Azul vs Puebla: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, sábado 17 de enero

Cruz Azul quiere hilar otra victoria en este arranque del torneo Clausura 2026 y esta noche enfrentará al Puebla en el estadio Cuauhtémoc, en actividad de la Jornada 3.

Luego de vencer al Atlas a media semana, La Máquina de Nicolás Larcamón quiere mantenerse en ese andar, tras su caída en León en la primera jornada.

Para este "clásico poblano" los de La Noria serán locales en casa de La Franja, que también llega de una victoria a media semana; el Puebla venció (2-1) al Mazatlán FC; perdieron (1-0) en su debut contra el Atlas.

Sin estadio fijo y con muchas dudas aún por los movimientos que realizó Nicolás Larcamón para esta temporada, los celestes quieren dejar de lado toda la polémica con resultados en la cancha.

¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Puebla?

El duelo entre Cruz Azul y Puebla será transmitido por televisión abierta. Te contamos todos los detalles para este compromiso de la Jornada 3 del Clausura 2026.

Fecha: Sábado 17 de enero

Horario: 21:05

Transmisión: Canal 2, TUDN y ViX Premium

