Cruz Azul vs Atlas: EN VIVO - Jornada 2 del Clausura 2026

Este miércoles continúa la actividad de la jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX con el choque entre Cruz Azul y Atlas en el estadio Cuauhtémoc, el nuevo hogar de la Máquina tras ser "expulsados" de Ciudad Universitaria.

Los aficionados cementeros, en su mayoría radicados en Ciudad de México, hicieron su viaje a Puebla para poder ver a su equipo enfrentarse a la Academia en busca de los primeros tres puntos del torneo, ya que en la primera jornada fueron derrotados por el León. Por su parte, los dirigidos por Diego Cocca buscan su segunda victoria al hilo tras vencer al Puebla.

Para Nicolás Larcamón es partido de gran presión, ya que, entre el escándalo de una nueva mudanza y la posible caída del fichaje de Miguel Ángel Borja, se suma la estadística de que Atlas no pierde frente a los capitalinos desde el Clausura 2023. Son seis choques en fila sin poder doblegar a los tapatíos.

A un equipo necesitado de referent

es tras la salida de Ignacio Rivero, vencer a la Academia es una obligación.

A continuación, les presentamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan las acciones más destacadas del encuentro.

CRUZ AZUL VS ATLAS: MINUTO A MINUTO