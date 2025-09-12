Cruz Azul supera al América e Inter Miami y se coloca como el mejor equipo en el Ranking de la Concacaf

Los vigentes campeones, por ende, el número uno. Cruz Azul encabeza el ranking de Concacaf actualizado de septiembre, evidentemente respaldado por el trofeo conseguido el 1 de junio de la mano de Vicente Sánchez.

Sin embargo, pese al rendimiento de la Máquina, hubo cierta sorpresa entre los aficionados, tanto de la Liga MX, como de la MLS, pues se sitúa por encima de equipos como el América, Toluca, Seattle Sounders o Inter Miami.

Cruz Azul en el Apertura 2025, durante un partido celebrado en el Estadio Olímpico Universitario - Foto: Imago7

¿Cuál es el orden del ranking de la Concacaf?

Este listado, que se basa en el rendimiento en competiciones locales e internacionales, coloca a Cruz Azul con 1,265 puntos. El podio lo completa América con 1258 e Inter Miami con 1238.

El equipo que ahora dirige Nicolás Larcamon, ya clasificado a la Copa Intercontinental 2025 y al Mundial de Clubes en 2029, le saca casi 30 puntos a las Águilas, su más cercano perseguidor.

Cruz Azul 1,265 puntos América 1,238 puntos Inter Miami 1,238 puntos Toluca 1,237 puntos Columbus 1,230 puntos Tigres 1,225 puntos Vancouver 1,224 puntos Monterrey 1,216 puntos Seattle 1,213 puntos LAFC 1,208 puntos

The September Concacaf Club Ranking is here 💯



▶️ @SoundersFC breaks into the Top 10 as Leagues Cup champions pic.twitter.com/CETqMPOtks — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) September 9, 2025

Dos aspectos que sobresalen de este grupo de equipos, es: que del Top 3, dos son equipos mexicanos. Y que: el Top 10 está balanceado justo a la mitad, cinco clubes de la Liga MX y cinco clubes del circuito estadounidense. Detalles que muestran el crecimiento del futbol de ambos países.

