Cruz Azul se roba LOS MEJORES MEMES tras vencer a Tigres; la Máquina sueña con el campeonato

Este jueves el Cruz Azul logró avanzar a la final de la Copa de Campeones de CONCACAF con un triunfo (1-0 parcial y 2-1 global) sobre los Tigres en el estadio Olímpico Universitario gracias al gol solitario de Ángel Sepúlveda.

Tan solo en unas semanas tendrán que enfrentar a la revelación del torneo, Vancouver Whitecaps, en la gran final por ver si se bordan la séptima estrella del torneo de clubes más importante de la región y así igualar al América en títulos de dicha competencia.

La noche del jueves en Ciudad Universitaria se tiñó de celeste con un ambiente pocas veces visto en los últimos años por parte de la afición cementera, que cambió las críticas y las dudas hacia Vicente Sánchez por ilusión ante la posibilidad de un nuevo campeonato internacional.

Después de dejar en el camino al América, los celestes no se durmieron en sus laureles y dieron otro golpe en la mesa al dejar tendidos a los Tigres de Guido Pizarro y por eso, en su afición no se vive otra emoción que no sea emoción y alegría al máximo.

En redes sociales, los aficionados de la Máquina compartieron LOS MEJORES MEMES para festejar el triunfo y el pase a la final.

Los MEJORES MEMES de la victoria del Cruz Azul sobre Tigres

