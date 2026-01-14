Cruz Azul recibe al Atlas en su "nuevo hogar", el estadio Cuauhtémoc

Cruz Azul llega a la Jornada 2 del Clausura 2026 con la urgencia de ganar y convencer. La derrota 2-1 con León en el debut encendió las críticas y redujo el margen de error para Nicolás Larcamón, cuyo proyecto comienza a generar más dudas que certezas.

El duelo contra Atlas, su reciente “coco”, se disputará en el estadio Cuauhtémoc, nueva sede como local. La Máquina no sólo necesita sumar tres puntos, también debe ofrecer una exhibición sólida que calme a su entorno.

La presión aumenta ante la posibilidad de no concretar la llegada de Miguel Borja, por diferencias económicas y de bonos.

En el Apertura 2025, La Máquina fue uno de los mejores locales con el estadio Olímpico como fortaleza. Sin embargo, la única derrota llegó fuera de CU, precisamente en Puebla, un antecedente que añade tensión al escenario.

Atlas llega con confianza tras vencer 1-0 a La Franja en su debut. Aunque mostró fragilidad defensiva, Camilo Vargas sostuvo al equipo con seis atajadas. Los rojinegros saben que tienen mucho por corregir, sobre todo lejos del estadio Jalisco.

Atlas no pierde con Cruz Azul desde el Clausura 2023 y suma seis partidos sin derrota, con dos triunfos y cuatro empates. Para Cruz Azul, el partido representa más que tres puntos. Es una prueba de carácter, una oportunidad para cambiar la narrativa y un examen directo para Larcamón y su cuerpo técnico.