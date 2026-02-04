Cruz Azul, por un paso a la vez en la Copa de Campeones Concacaf

Cruz Azul inicia su camino en la Concacaf Champions Cup 2026 con una misión clara de reivindicarse y defender el título que conquistó el año pasado.

Vancouver FC será su primer desafío. El Willoughby Stadium promete ser un enemigo más para La Máquina, que sueña con regresar a disputar la Copa Intercontinental a finales de año.

Además del objetivo continental, el equipo llega con impulso anímico luego de hilar tres triunfos en el torneo local. Esa racha ayudó a bajar la presión y a neutralizar críticas, pero ahora debe sostenerse en una competencia donde cada error pesa el doble.

“Solamente estamos enfocados en construir el recorrido por el campeonato; un partido a la vez, una serie a la vez. No estamos pensando en el potencial rival que podamos tener en la siguiente fase, sin antes atacar de lleno a este primer rival. Hay que atacarla con responsabilidad. Hay que ser inteligentes y, sobre todo, poner el foco 100 por ciento en el partido de mañana [hoy ] y no pensar en nada más allá”, comentó en rueda de prensa, Nicolás Larcamón.

El técnico reconoció que el Vancouver no será un rival fácil por lo que deben tomarlo con mesura. “Del año pasado a este ha cambiado algunos jugadores, con el cual está iniciando su temporada y en definitiva eso siempre genera un cierto margen de incertidumbre”. Además, prioriza el trabajo del club y no del rival. “A trabajar sobre nuestros comportamientos en las diferentes fases y prepararnos para estar bien”.