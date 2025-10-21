Cruz Azul es castigado con LOS MEJORES MEMES tras dejar ir la victoria contra Necaxa

Este martes el Cruz Azul empató (1-1) con el Necaxa en el arranque de la jornada 14 del Apertura 2025, en un partido que parecía ganado para los celestes y en los últimos minutos dejaron escapar.

Amaury Morales abrió el marcador para los cementeros al minuto 65, y los dirigidos por Nicolás Larcamón parecían tener el control del partido, pero al minuto 86, Agustín Palavecino empató el partido.

Sobre el tiempo de descuento, Ignacio Rivero anotó el gol que le iba a dar la victoria al Cruz Azul, pero fue anulado por fuera de lugar.

Así, Cruz Azul cedió lugares en la tabla de posiciones, sobre todo por el triunfo agónico del América ante Puebla.

A continuación, les presentamos LOS MEJORES MEMES que hizo la afición cementera por el empate en Aguascalientes.

