¿Crisis en el Cruz Azul? Quizá, todavía sea pronto para usar esa palabra, pero las alarmas ya están encendidas. El actual monarca de la Liga MX y el Campeón de Campeones acumula tres derrotas en sus más recientes cinco partidos, incluida la Leagues Cup. El futbol no ha desaparecido, pero los resultados sí, y para un equipo que venía de tocar el cielo, el golpe comienza a sentirse.

Antes de enfrentar al Atlante, el técnico Joel Huiqui sumaba 10 partidos sin perder y parecía tener una Máquina casi imbatible.

Pero los Potros de Hierro dieron el primer aviso con el triunfo (3-2) ante un Cruz Azul que reservó a varios titulares para la Leagues Cup. Los errores de Andrés Gudiño y las faltas de concentración en defensa pesaron demasiado.

Después llegó el torneo internacional, donde las ausencias de Rodolfo Rotondi, Jorge Rodarte y Christian Ebere restaron variantes a un ataque que ya mostraba problemas para convertir sus oportunidades de gol.

La eliminación ante el Chicago fue otro golpe duro. El Cruz Azul sólo necesitaba el empate para avanzar, pero buscó el triunfo hasta el final y dejó espacios que terminaron por condenarlo.

Contra los Xolos, pasó algo parecido: El equipo no supo proteger el resultado y Gilberto Mora aprovechó una defensa vulnerable para sentenciar otra derrota.

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El problema no se reduce a un solo nombre. Sin Gonzalo Piovi o Willer Ditta, La Máquina pierde liderazgo en la última línea; Alan Montes sufrió como central, ante el ataque del Tijuana.

Arriba, tampoco aparecen las respuestas. Gabriel Fernández, Nicolás Ibáñez, Ebere y Mateo Levy no andan bien.

Ibáñez ofrece destellos, pero no alcanza para sostener todo el peso ofensivo. El Cruz Azul produce oportunidades, aunque cada partido deja la sensación de que necesita un delantero efectivo.

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