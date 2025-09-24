Cruz Azul busca su octavo triunfo al hilo frente al Querétaro

Cruz Azul recibe a Querétaro en el estadio Olímpico Universitario en busca de mantener su paso imbatible en el torneo.

La Máquina atraviesa un momento brillante, son siete victorias consecutivas que lo tienen en la cima de la tabla y con una confianza que intimida al resto de equipos del circuito.

El equipo de Nicolás Larcamón ha mostrado carácter para revertir partidos complicados, como la reciente remontada sobre los Bravos de Juárez, donde pasó de la angustia a la euforia con un 3-2 que reafirmó la solidez del grupo.

Del otro lado, pese a estar en penúltimo lugar de la tabla general, los Gallos Blancos llegan con la moral alta tras sorprender a los Tuzos del Pachuca con un triunfo (0-2) como visitantes, un resultado que le dio oxígeno a un plantel que ha tenido altibajos, pero que demostró que puede competir en estadios complicados, contra rivales que, en el papel, están encima de ellos. Su estrategia se centra en aprovechar los espacios al contragolpe, y así tendrán la intención de frenar el ataque cementero. Sin embargo, la irregularidad ha sido su principal enemigo, y medirse al líder en su mejor momento luce como una prueba de fuego.

Los queretanos, que están bajo nueva administración, tratan de demostrar que pueden sentar la base de una nueva era en el equipo.

El historial entre ambos conjuntos se inclina hacia un solo lado. De los últimos 10 partidos, el cuadro celeste ha ganado siete por dos triunfos para Querétaro, y un empate. Además de los antecedentes, la actualidad, la lógica también colocan a Cruz Azul como el gran favorito de la noche.

Los visitantes intentarán resistir y dar la sorpresa nuevamente, pero la diferencia de plantel y de momento pesa. Todo apunta a un partido donde La Máquina buscará imponer condiciones desde el inicio, con el respaldo de una afición que quiere seguir invicta.