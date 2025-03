Cruz Azul, a prueba en la Copa de Campeones de la Concacaf; hoy visita al Seattle

El grado de dificultad sube conforme avanza la Copa de Campeones de la Concacaf, y Cruz Azul lo sabe. Después de pasar con suma facilidad sobre el Real Hope de Haití, el siguiente escalón se vuelve más complicado, al tratarse del Seattle Sounders de la MLS.

El duelo de ida se realizará esta noche en el Lumen Field de Seattle, Washington, donde se espera una temperatura máxima de 10° centígrados, y mínima de 2°, además de que se presagia lluvia. Pero eso no será el principal rival de la escuadra cementera sino el equipo de Estados Unidos, uno de los más consistentes de los últimos años, aunque en este inicio de torneo la suerte no haya estado de su lado, al no haber ganado en los dos primeros juegos.

Vicente Sánchez, director técnico de La Máquina, tendrá varias bajas, ya que se quedaron en la Ciudad de México Giorgos Giakoumakis, Carlos Rodríguez, Erik Lira, Ángel Sepúlveda y Rodolfo Rotondi, para recuperar forma física.Los antecedentes marcan un resultado escandaloso entre estos equipos, donde el equipo mexicano ganó por 11-0. El juego, celebrado en 1997, también fue parte del torneo de la Concacaf y Carlos Hermosillo junto al paraguayo Julio César Yegros anotaron un triplete, cada uno. Los otros verdugos fueron Francisco Palencia, Héctor Adomaitis, Benjamín Galindo y Francisco Ramírez, además de un autogol.