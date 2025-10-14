Más Información

Germán Berterame se estrena como goleador de la Selección Mexicana; así fue su gol ante Ecuador

La Selección Argentina goleó a Puerto Rico en partido amistoso

Cristiano Ronaldo fija récord de goles en eliminatorias del Mundial con Portugal

México vs Ecuador - EN VIVO - Partido amistoso

Donald Trump amenaza con retirar partidos del Mundial de Boston, aunque FIFA decide las sedes

Otro gol, otro récord para .

El delantero de 40 años se convirtió en el jugador con más goles en las eliminatorias de la Copa del Mundo al firmar el martes un doblete en el empate 2-2 de su Portugal ante Hungría.

Primero anotó de corta distancia a los 22 minutos para llegar a las 40 gritos en un partido de las eliminatorias mundialistas, rompiendo el empate con Carlos “Pescadito” Ruiz, ex delantero de la selección de Guatemala.

El delantero del club saudí Al Nassr anotó su segundo gol de la noche en el tiempo de descuento de la primera mitad para extender su récord a 41 goles en los 50 partidos de eliminatorias mundialistas que ha jugado.

Cristiano ahora tiene un récord de 143 goles en partidos internacionales masculinos.

Abandonó el campo a los 78 minutos con Portugal arriba 2-1, pero Hungría empató en los descuentos mediante Dominik Szoboszlai, impidiendo que Portugal asegurara un lugar en la Copa del Mundo con dos partidos por disputar.

Portugal lidera el Grupo F con cinco puntos de ventaja sobre Hungría, su perseguidor inmediato, y podría sentenciar su boleto mundialista a mediados de noviembre.

