Cristiano Ronaldo explica por qué no fue al Mundial de Clubes; "Preferí descansar"

Una de las noticias más relevantes de este verano fue la ausencia de Cristiano Ronaldo del Mundial de Clubes, torneo que está captando las miradas de los aficionados al futbol, pero que tuvieron que vivirlo sin ver a la leyenda portuguesa presente.

La noticia de no tener al Al Nassr en esta competencia abrió las puertas para que otros equipos pudieran buscar incorporar a CR7 a su plantel, cosa que sí sucedió, pero no terminó por concretarse ante la negativa del astro lusitano.

Ronaldo aseguró que sí hubo equipos interesados en sumarlo como refuerzo para afrontar esta competencia, aunque no dio nombres, antes de iniciar el torneo hubo rumores sobre los clubes que podrían unirlo a su equipo, destacando algunos como River Plate o el propio Al Hilal.

"Tuve algunas ofertas para jugar el Mundial, pero creo que no tenía sentido porque prefiero tener un buen descanso, una buena preparación, porque esta temporada será muy larga al ser la del Mundial a final de año", confesó el portugués.

Cristiano también dejó en claro que su objetivo primordial es estar en un gran estado de forma para el Al Nassr y para Portugal.

"Quiero estar listo no sólo para el Al-Nassr, sino también para la selección nacional. Por eso he decidido jugar el último partido de la Nations League y no hacer caso a nada. Y, por supuesto, estar en este club, al que amo".

Siguiendo esta misma línea, Ronaldo está confiado en buscar levantar un título con el cuadro saudí, siendo esa la razón por la cual decidió extender su vínculo por dos años más con el equipo de Riad.

"Mi objetivo siempre es ganar algo importante para el Al-Nassr. Y, por supuesto, sigo creyendo en ello. Por eso renové los dos años más, porque creo que seré campeón en Arabia Saudita".

Cristiano Ronaldo y el Al Nassr estarán regresando de forma oficial a la actividad futbolística el próximo 19 de agosto, cuando enfrente al Al Ittihad en la Supercopa de Arabia Saudita.

En los 105 juegos disputados con la escuadra de Riad, el goleador portugués ya registra un total de 93 anotaciones. Su objetivo es lograr alcanzar los mil goles y actualmente tiene un total de 932 tantos, contando clubes y selección.

