Con la llegada de Juan Manuel Sanabria y el regreso del mexicano Ralph Orquin, el lateral Cristian "Chicote" Calderón fue el sacrificado por parte del América.

El uruguayo proveniente de Atlético de San Luis y el canterano de las Águilas llegan a reforzar la banda izquierda, posición donde se encontraban el colombiano Cristian Borja y el propio Calderón.

Sin embargo, es el Chicote quien se va del equipo para el próximo torneo Apertura 2025; su destino será un reencuentro con los Rayos del Necaxa, aunque va cedido a préstamo.

Lee también América presentó su nuevo uniforme Adidas; ¿Cuánto cuesta el jersey de local y de visita?

Calderón llegó para el torneo Clausura 2024 y fue parte de los últimos dos títulos del América en su tricampeonato. Se ganó un lugar en el esquema de André Jardine y conquistó a la afición de las Águilas, a pesar de su pasado con las Chivas.

Hoy, el surgido de los Zorros del Atlas se despidió con un emotivo mensaje en sus redes sociales y fotografías que retratan lo que vivió como jugador de los azulcrema.

"Llegó el día y momento que jamás pensé...para ser sincero, no sé cómo empezar. Lo que sí quiero primero es darte las gracias a ti, linda afición americanista. Gracias a ti conseguí lo que soñaba, lo que anhelaba y me hacía falta", escribió él futbolista mexicano.

"Quizá no sea un adiós como tal, pero quiero decirles que espero regresar con más ganas e ilusión. Si bien, no veían con buenos ojos mi llegada, ustedes mismos se encargaron de que me diera cuenta donde estaba parado y el escudo que defendía", agregó Calderón.

Lee también América intercambia jerseys con sus aficionados en el Monumento a la Revolución; entregan la nueva camiseta a cambio