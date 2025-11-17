Más Información

Liga MX Femenil: Definidos días y horarios para la final del Apertura 2025 entre América y Tigres

Comentarista de Televisa revela en plena transmisión que venció por segunda vez el cáncer

Cowboys vs Raiders: Horario y canales para ver EN VIVO el Monday Night Football; HOY, lunes 17 de noviembre

Tala Rangel rompe el silencio y manda mensaje a la afición que lo abucheó en Torreón

Mundial 2026: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de Alemania y Países Bajos de este lunes 17 de noviembre

El cierre de la tendrá un duelo con dos equipos que atraviesan una muy mala racha en la temporada y necesitan — urgentemente — de una victoria. Los Raiders de Las Vegas recibirán en el Allegiant Stadium a los Cowboys de Dallas en Monday Night Football (MNF).

El conjunto de la Ciudad del Pecado acumula tres derrotas consecutivas y sus posibilidades de avanzar a la Postemporada son casi inexistentes. Caso similar al de su rival, los Cowboys de Dallas, que suman dos descalabros consecutivos y, de momento, se encuentran fuera de los Playoffs por un amplio margen.

Este lunes por la noche la racha terminará para una de las dos organizaciones protagonistas del MNF de esta Semana 11. Equipos con una gran base de fanáticos en México y que hoy atraviesan por una de sus peores crisis en todos los tiempos. Los Cowboys cumplirán en febrero 30 años sin jugar un Super Bowl, mientras que los Raiders no lo hacen desde hace 23 temporadas.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el Monday Night Football entre Cowboys y Raiders?

El último duelo de la Semana 11 tendrá transmisión en México a través de televisión de paga y plataforma de streaming.

Cowboys vs Raiders

  • Fecha: Lunes 17 de noviembre
  • Hora: 19:15 horas (centro de México)
  • Transmisión: ESPN, Disney+ y DAZN
