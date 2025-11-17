Cowboys vs Raiders: Horario y canales para ver EN VIVO el Monday Night Football; HOY, lunes 17 de noviembre

El cierre de la Semana 11 de la NFL tendrá un duelo con dos equipos que atraviesan una muy mala racha en la temporada y necesitan — urgentemente — de una victoria. Los Raiders de Las Vegas recibirán en el Allegiant Stadium a los Cowboys de Dallas en Monday Night Football (MNF).

El conjunto de la Ciudad del Pecado acumula tres derrotas consecutivas y sus posibilidades de avanzar a la Postemporada son casi inexistentes. Caso similar al de su rival, los Cowboys de Dallas, que suman dos descalabros consecutivos y, de momento, se encuentran fuera de los Playoffs por un amplio margen.

Este lunes por la noche la racha terminará para una de las dos organizaciones protagonistas del MNF de esta Semana 11. Equipos con una gran base de fanáticos en México y que hoy atraviesan por una de sus peores crisis en todos los tiempos. Los Cowboys cumplirán en febrero 30 años sin jugar un Super Bowl, mientras que los Raiders no lo hacen desde hace 23 temporadas.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el Monday Night Football entre Cowboys y Raiders?

El último duelo de la Semana 11 tendrá transmisión en México a través de televisión de paga y plataforma de streaming.

Cowboys vs Raiders