Concachampions: Xelajú vs Monterrey EN VIVO - Primera Ronda

El Monterrey inicia su travesía internacional de 2026 con una visita que, sobre el papel, parece favorable, pero que exige máxima concentración: el duelo ante Xelajú en el Estadio Cementos Progreso.
Los Rayados, multicampeones de la Concachampions, llegan fortalecidos por su racha reciente en Liga MX, donde mantienen un paso competitivo tras igualar 2-2 con Tijuana y mostrar un ataque en crecimiento con el aporte de Lucas Orellano, quien se estrenó con gol.
Del lado guatemalteco, Xelajú llega al duelo con la motivación de su reciente triunfo 2-0 ante Comunicaciones y con el impulso de ser sublíder en su torneo local, un rendimiento que les ha permitido posicionarse como un rival más competitivo de lo que las cifras económicas y el historial internacional podrían sugerir.
El equipo chapín, dirigido por el mexicano Roberto Hernández, apuesta por fortalecer su defensa y aprovechar la localía en un estadio donde la afición suele pesar.
