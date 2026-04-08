Concacaf Champions Cup: Horario y canales para ver EN VIVO a Tigres y Toluca, HOY, miércoles 8 de abril

Este miércoles continúa la actividad de los mexicanos en la Copa de Campeones de la Concacaf. Tigres y Toluca reciben a sus respectivos rivales esta noche.

Luego del empate sin goles entre América vs Nashville SC y la derrota (3-0) Cruz Azul frente a Los Ángeles FC, hoy toca turno de los felinos y el actual bicampeón del futbol mexicano.

Los Tigres reciben en el estadio Universitario al Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS), mientras que los Diablos Rojos reciben en el estadio Nemesio Díez al LA Galaxy.

Lee también Avión del América aterrizó de emergencia en Miami tras su partido en Nashville

¿Cuándo y dónde ver los juegos de Tigres y Toluca?

Los dos partidos de Tigres y Toluca no serán transmitidos por televisión abierta. Aquí te contamos los detalles para ver los enfrentamientos de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Tigres vs Seattle Sounders/ 19:00 horas/ FOX y FOX One

Toluca vs LA Galaxy/ 21:00 horas/ FOX y FOX One

Lee también Más de mil pesos costará el estacionamiento en el Estadio Banorte para el América vs Cruz Azul