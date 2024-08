Conade responde a señalamientos de Ale Valencia y revela la cantidad que le han entregado

Después de que la arquera mexicana Alejandra Valencia expusiera a través de las redes sociales que bajó el monto de la beca que le entrega Conade, el organismo dirigido por Ana Gabriela Guevara respondió e incluso expuso el monto que ha otorgado a la deportista.

Ale en su cuenta de X, escribió lo siguiente: "Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias", se lee.

Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica.

Ante esto, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte contestó: "La arquera mexicana es la atleta con más apoyos recibidos de toda la delegación nacional que participó en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y lidera la lista de seleccionados en el primer lugar.

Desde el año 2019 y hasta los Juegos de Paris, la arquera mexicana Alejandra Valencia Trujillo recibió total apoyo por parte de la CONADE para el desempeño de su meta de calificar al evento y competir en igualdad de circunstancias contra las mejores representantes del mundo", señala en un inicio el texto publicado por la Comisión.

Alejandra Valencia quedó eliminada en cuartos de final / Foto: AP

Conade reveló los montos que le han entregado a Ale Valencia

El organismo en el mismo comunicado reveló los montos que le han entregado a la arquera mexicana Alejandra Valencia, asegurando que desde el 2019 hasta julio del 2024 entre becas, premios y estímulos, la cifra supera los 7 millones de pesos.

"Alejandra Valencia recibió en apoyo de becas, premios y estímulos un total de 7 millones 901 mil 787 pesos".

Apuntan, de "servicios por hospedaje, alimentación, equipamiento y servicios médicos otorgados en el CNAR, Alejandra Valencia recibió 555 mil 497.34 pesos totales de abril de 2021 a julio de 2024".

"La arquera percibe, desde el 1 de enero de 2019, hasta el 31 de julio de 2024, si se tuviera que promediar, un apoyo equivalente a 4 mil 147.76 pesos diarios por dedicarse a su actividad", añadiendo que la mexicana "ha sido apoyada en una media de 124 mil 432.82 pesos mensuales por la actual administración de la CONADE".

Explicación de la Conade sobre el caso de Ale Valencia

La Comisión dirigida por Ana Guevara señaló que: "La seleccionada mexicana participó en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco Berlín 2023, obteniendo el segundo lugar en la prueba Arco Recurvo Individual y el tercer lugar en la prueba Arco Recurvo Equipo Femenil

Debido a ello se le consideró para recibir el monto más alto para asignársele la beca de 46 mil pesos mensuales por el resultado individual y de acuerdo con los criterios y montos de las Reglas de Operación".

Tras París 2024, el monto es de 36 mil pesos mensuales "contemplado en las Reglas de Operación del año 2024".

"De acuerdo con los resultados obtenidos en los Juegos Olímpicos Paris 2024 de la prueba Arco Recurvo Individual, y el Tercer Lugar en la prueba Arco Recurvo Equipo Femenil (prueba Compartida) el cual fue el mejor resultado conseguido, se hizo acreedora al monto de 36 mil pesos mensuales".