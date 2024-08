Alejandra Valencia, medallista olímpica mexicana denuncia que la Conade le redujo su beca deportiva

Alejandra Valencia, una de las deportistas más importantes de México se encuentra viviendo momentos de preocupación y molestia, luego de darse a conocer una reducción en su beca deportiva por parte de la Conade.

La medallista de bronce por equipos en la disciplina de Tiro con Arco en la pasada edición de los Juegos Olímpicos de París 2024, compartió su tristeza en redes sociales al asegurar que al acudir a firmar documentación sobre su beca, el incentivo se vio reducido por la institución que dirige Ana Gabriela Guevara.

"Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias", escribió en su cuenta de X.

Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica.

No pues muchas gracias 🥲 — alejandra valencia (@micozito) August 22, 2024

En ese sentido, la atleta olímpica siguió compartiendo un mensaje ahora en su cuenta de instagram, en el que aseguró que pese a la reducción deberá seguir pagando a su preparador físico y psicóloga con el objetivo de tener mejores resultados.

De inmediato, al darse a conocer lo que ocurre con la arquera mexicana, las opiniones no se hicieron esperar por parte de los seguidores, quienes lanzaron comentarios negativos ante la gestión de Ana Gabriela Guevara.