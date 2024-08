Brenda Osnaya sueña con una medalla en los Juegos Paralímpicos de París 2024

Los Juegos Paralímpicos París 2024 están por iniciar. Del 28 de agosto al 8 de septiembre, la capital francesa albergará a los mejores atletas del deporte adaptado mundial.

Entre ellos estará la paratriatleta Brenda Osnaya, quien formará parte de los 67 integrantes de la delegación mexicana que participarán en la justa.

La regiomontana acudirá a sus segundos Juegos con la convicción de superar el sorpresivo quinto lugar que consiguió en Tokio 2020, para “dejar a México en lo más alto.

“Mi objetivo es mejorar el resultado anterior y ¿por qué no? ir por medalla, pelear el tercer lugar, porque me siento más madura, más profesional y mi resultado no dependerá de la suerte, sino de mi capacidad y de toda mi intensa preparación”, declaró, en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Brenda ya es una histórica del deporte adaptado, al convertirse en la primera mexicana en competir en paratriatlón en unos Juegos Paralímpicos, pero no se conforma y buscará alcanzar la gloria, a pesar de que “la competencia estará muy fuerte.

“El primero y el segundo [lugares] están alejados, pero todo puede pasar en una competencia. Llego lo mejor preparada, me siento muy fuerte y deseo aspirar a lo más grande ante las mejores del mundo. Mi mejor resultado ha sido en Tokio 2020, pero París 2024 será muy importante para mí y mi pronóstico es superar mis expectativas”, dijo.

Osnaya acudirá a la Ciudad Luz con la misión de colgarse la presea de bronce.