Comisión Disciplinaria le quita la tarjeta roja a Marcel Ruiz; aún así no jugará en el Toluca vs León

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) le quitó la tarjeta roja que le mostró el silbante Marco Antonio Ortiz al mediocampista Marcel Ruiz, durante el choque que disputó Toluca ante Mazatlán en la Jornada 16 del Clausura 2026.

En dicho encuentro, el seleccionado nacional se barrió y le quitó el balón a Facundo Almada, razón por la que el árbitro consideró que fue una entrada que puso en peligro la integridad del rival.

Tras revisar el caso, la Comisión Disciplinaria le quitó la expulsión. Sin embargo, el futbolista escarlata fue suspendido por un encuentro, por lo que no podrá ver acción durante el partido que Toluca sostendrá ante León este fin de semana.

Lo anterior, debido a que se le castigó por "emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante" contra el "Gato" Ortiz, informó la Comisión en sus redes sociales.

Sin embargo, Ruiz podrá estar listo para el arranque de la Liguilla del Clausura 2026 y para la fase determinante de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde los escarlatas enfrentarán a LAFC.

Recientemente Marcel logró recuperarse de una lesión. De mantener el nivel, podría ser considerado por Javier Aguirre para integrar a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026.

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Marcel Ruiz en reclamo, durante el partido de América y Toluca en la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7

¿Qué sigue para Toluca en el Clausura 2026 de la Liga MX?

Sin el mediocampista Marcel Ruiz, los Diablos Rojos de Toluca cerrarán la fase regular del torneo Clausura 2026 ante La Fiera de León. Hasta antes de disputar este partido, la escuadra escarlata ocupa el quinto lugar de la tabla general, por debajo de Chivas, Pumas, Pachuca y Cruz Azul.

Estos son los detalles para ver su partido en la Jornada 17 del certamen, antes de disputar la Liguilla del futbol mexicano:

Sábado, 25 de abril

Toluca vs León | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One, Tubi y Azteca 7.

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