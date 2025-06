Coco Gauff conquista Roland Garros tras derrotar nuevamente a Sabalenka; gana su segundo Grand Slam

Explosiva y resistente en condiciones adversas, Coco Gauff (2ª WTA) se proclamó campeona de Roland Garros al remontar a la bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª); 6-7 (5/7), 6-2 y 6-4; este sábado en París en un partido que fue una montaña rusa de dos horas y 38 minutos.

El himno de Estados Unidos volvió a sonar en la Philippe Chatrier diez años después del triunfo de Serena Williams, el referente de Gauff desde que era una niña.

Volvió a batir en un gran escenario a Sabalenka, a la que ya derrotó, también remontando un set, en la final de su primer título de Grand Slam, en el US Open de 2023.

La jugadora de 21 años sucede en el palmarés a la polaca Iga Swiatek, ganadora de las últimas tres ediciones -para un total de cuatro-, eliminada en semifinales por Sabalenka.

"Pasé por muchas cosas desde que perdí aquí hace tres años (ante Swiatek). No pensé sinceramente que pudiera hacerlo... Creo que me estaba engañando a mí misma diciéndome que definitivamente podría hacerlo", dijo entre lágrimas Gauff en su discurso de campeona.

Traicionada por los nervios, Sabalenka, indiscutible número 1 del mundo desde el año pasado, suma una segunda decepción consecutiva en los Grand Slams, tras caer a principios de año en el Abierto de Australia, donde había ganado en 2023 y 2024, frente a la también estadounidense Madison Keys.

"Obviamente duele mucho especialmente tras dos semanas tan duras en las que jugué un gran tenis. Mostrar un tenis tan terrible en la final realmente duele", señaló, también entre lágrimas, muy autocrítica.

"Comenzó a haber más viento y pienso que estuve muy emotiva. No me controlé mentalmente. Creo que es la peor final que he jugado en mi carrera", añadió la bielorrusa en rueda de prensa.

"No fue una final bonita pero el trabajo está hecho. Con el viento sabía que iba a ser muy complicado, que dependería de lo mental. Se decidió en los últimos puntos", resumió Gauff, sentada sonriente junto al trofeo.

En una Philippe Chatrier desapacible, cubierta de nubes y con rachas de fuerte viento, el primer set fue un carrusel de idas y venidas al que Sabalenka consiguió sobrevivir en un 'tie-break' que comenzó perdiendo 3-0.

Antes, cuatro roturas por cabeza en un partido que había comenzado con un 4-1 en 15 minutos para Sabalenka, intimidante con la raqueta y con sus gritos. Entonces parecía que la final sería un monólogo muy corto.

A Gauff le costó despertar su tenis. Pero la estadounidense, niña prodigio que alcanzó la cuarta ronda de Wimbledon con 15 años en 2019, es una jugadora madura.

A sus 21 años atesora la experiencia necesaria para no derrumbarse y remar hasta encontrar su ritmo. Devolvió el doble 'break' e igualó 4-4.

La bielorrusa, que había empezado como un cohete, entró en el terreno de las dudas, del que ya no salió. Había partido y guerra de nervios, con 1-0 para Sabalenka tras una hora y 18 minutos de juego.

En la primera final de un Grand Slam entre la número 1 y la 2 desde 2018, Gauff no acusó un golpe y firmó idéntico arranque al de su oponente en el primer set: 4-1 con doble rotura.

Con un juego dinámico, consistente y gran repliegue físico frente a los palos de su rival, Gauff igualó el duelo en 36 minutos. Definitivamente había tomado el ascendente.

Las espadas estaban en todo lo alto para la manga decisiva en un duelo de rachas, con dos tenistas cuyas series de errores no forzados -70 para Sabalenka- a veces inexplicables servían para meter a la rival en el partido.

El final fue digno de una película de suspense. Gauff amagó con levantar los brazos para cantar victoria pero la bola de Sabalenka se fue a la línea.

A la segunda fue la vencida: La estadounidense se abrazó a su rival y se arrodilló en la tierra batida parisina. Roland Garros tiene nueva campeona.