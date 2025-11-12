Claudio Suárez admite que Chivas no tiene a “los mejores mexicanos” para ser un espirante al título

Claudio Suárez sabe lo que significa quedar campeón con el Guadalajara. Fue en el Verano 1997.

Por tal motivo, el Emperador es voz autorizada para hablar sobre el momento que vive el Rebaño, sobre todo de la exigencia que tiene, luego de ocho años (Clausura 2017) sin levantar el trofeo de la Liga MX.

Para el exdefensa central, el equipo rojiblanco ha dejado de ser protagonista por las malas decisiones que ha tomado su directiva y porque ya no cuenta con los mejores futbolistas mexicanos.

“Yo cuestiono a Chivas por no tener a los mejores para poder buscar el título. Debe formar sus propios jugadores, saberlos manejar e ir por los importantes... En eso se han equivocado”, sentenció.

Claudio considera que la filosofía del club no debe ser la de producir canteranos al por mayor para obtener ingresos por sus futuras ventas, sino debutar a los mejores, para que sean capaces de responder a las exigencias de la institución.

“Sacan muchos jugadores de fuerzas básicas, pero siento que todavía no están maduros. Chivas es un equipo que debe tener futbolistas para resolver, para dar títulos, no es un equipo para estar formando y estar vendiendo. A Chivas se le exige ganar torneo a torneo”, manifestó.

De igual forma, afirmó que es consciente de lo complicado que es ser campeón en la Liga MX, con un equipo sin extranjeros.

“Me tocó esa época de las Súper Chivas con el licenciado [Salvador] Martínez Garza, que empezó a llevar a los mejores, titulares de la Selección... Teníamos una base de jugadores importantes y competíamos. Nos tocó salir campeones y no es fácil. Entiendo la desventaja de jugar con puros mexicanos, porque tienes que ir por los mejores, y los demás equipos tienen la ventaja de que van al extranjero y se van armando”, reconoció.