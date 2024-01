Christian Martinoli revienta a la Liga MX: “Todo es pura pinc… mentira”

Christian Martinoli, periodista de TV Azteca, en esta ocasión lanzó una critica a la Liga MX y sus formas de manejar el futbol mexicano para que no exista el ascenso y descenso.

“Otro tema que no es que me ofenda, pero me parece bastante ridículo es… viste todas las cosas para poner los candados de que no puede volver el ascenso porque este estadio no tiene lo otro es pura pinche piña, todo es mentira, todo es mentira” expresó Martinoli en el programa En Caliente.

Para el cronista de la televisora del Ajusco “muchos no saben ni de dónde viene el dinero entonces dilo”

Desde la perspectiva de Martinoli no hay forma para que el estadio de Atlético Morelia no sea de primera división.

“No vengas a decir que Morelia no puede jugar en primera por su estadio… no, porque en ese estadio se jugó 50 años ahí”, aseguró Christian.

Para el narrador le resulta increíble creer que en la Liga MX existen ciertas exigencias para unos equipos y para otros equipos no.

“Como es posible que tu siendo un club de primera división no te exijan lo mismo que a las ligas que tanto adora el pelotari (Mikel Arriola) y compañía que son los estadounidenses no exijas lugares de entrenamiento mediamente similares para todos los clubes y sus fuerzas básicas, que tengas instalaciones deportivas adecuadas para el nivel de exigencia que tiene un club profesional de futbol en primera, porque si exiges para los equipos que son del ascenso, expansión, primera A o como maldita la llamen exígelos para los de primera”, opinó Martinoli.

A lo que David Medrano le respondió sobre el punto medular para que no exista el ascenso y descenso en la Liga MX.

“Cuál es la realidad de haber quitado el ascenso, no arriesgar las inversiones de los empresarios que tiene franquicia en primera”, aseguró el periodista.

