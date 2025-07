Christian Martinoli reveló que tuvo un tenso enfrentamiento con Efraín Juárez; "Ya se van a armar los…"

El debut de Pumas en el torneo Apertura 2025 no fue el ideal. Una goleada (3-0) en manos de Santos Laguna despertó las críticas en contra de Efraín Juárez y el joven portero Rodrigo Parra, responsable en gran parte del segundo gol guerrero. Christian Martinoli, reveló cómo fue su primer encuentro con el entrenador universitario después del partido en Torreón.

En el programa de TV Azteca, Los Protagonistas, que Martinoli comparte junto a Luis Roberto Alves 'Zague', Antonio Rosique, David Medrano y Luis García, el narrador estelar de la empresa confesó que se encontró al exfutbolista en un restaurante.

"Yo ya estaba casi en el postre, cuando de pronto se me acercó (Efraín Juárez) y pensé: ‘Ya se van a armar los… y no; es buena gente", compartió Martinoli.

Además, confesó que Efraín Juárez pidió que no “estén reventando”, por lo que, a modo de broma, Martinoli lo comparó con Miguel Herrera, actual director técnico de Costa Rica con quien tuvo un enfrentamiento hace 10 años, y al cual llama "primo".

"Te parece mucho a mi primo cuando declaras", agregó Christian.

Finalmente, contó cómo fue el intercambio verbal que tuvo con el entrenador del Club Universidad Nacional y aseguró que intentó justificar su tropiezo en el estadio Corona con la cantidad de juveniles en el campo de juego.

"(Le dije) 'Te comiste tres de Santos, que el año pasado no le ganaba en el interescuadras a nadie’ y me dijo: ‘Siete debutantes’, no dijo debutantes, siete canteranos, con eso se la quiso sacar de encima un poco" concluyó.

