Christian Martinoli ataca la filosofía de Chivas de jugar con puros mexicanos; "Tu tradición te juega en contra"

Este miércoles el Guadalajara volvió a ser eliminado por el América, esta vez en los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF, en una noche que se convirtió en una pesadilla para el conjunto tapatío. Christian Martinoli, después del triunfo azulcrema, le dejó un mensaje directo a la directiva de Chivas, donde aseguró que si desean ser un equipo competitivo, deben cambiar su tradición de jugar con puros futbolistas mexicanos.

Junto a su fiel compañero Luis García en Los Protagonistas, el conductor y narrador de TV Azteca brindó su opinión sobre la filosofía del Guadalajara y su sequía de campeonatos en los últimos años.

"Siento que Guadalajara tiene varias complicaciones pero tendrán que replantearse internamente la dirigencia del Guadalajara qué es lo que quiere con este proyecto. Ahora bien, es momento de que la nación Chiva haga un análisis frío y calculador de si bajo este modelo de competencia que es el futbol actual en México, como en todo el mundo, donde está liberada la cantidad de foráneos que pueden usar los equipos, en México puedes utilizar a 8, 7 en cancha, es decir, si tú no te das cuenta que tu propia cultura, tus propios estatutos y tradición ya te está jugando en contra hace mucho tiempo, si pretendes seguir enriqueciendo la historia del Guadalajara con títulos, me parece que este formato mientras tú no generas tus propios jugadores de forma constante y seas el equipo más poderoso en generación de futbolistas jóvenes nacionales, deberán replantearse la situación de utilizar extranjeros" señaló Martinoli.

Agregó que "no tienes que utilizar 8, que sean 3, porque a este paso vas a ser como el Athletic de Bilbao que te festeja una Copa del Rey 40 años después. Si Guadalajara quiere ser campeón cada 10 o 15 años, está bien, pero si quiere ser protagonista cada año, va a tener que replantearse esta situación porque es dramático".

¿DESDE CUÁNDO CHIVAS JUEGA CON PUROS MEXICANOS?

El Rebaño, fundado gracias al belga Edgar Everaert, recibe el cambio de nombre a Guadalajara en 1908. De acuerdo con el sitio oficial de las Chivas en el apartado donde narran su historia, señalan que "en ese inicio, el Guadalajara contaba en sus filas con jugadores belgas, franceses, españoles y mexicanos, y fue hasta la temporada 1943-44, en su ingreso al profesionalismo, que el club decidió contar en su plantilla sólo con elementos mexicanos".

LOS JUGADORES DE CHIVAS QUE NO NACIERON EN MÉXICO

Del plantel actual, estos son los siguientes jugadores del Rebaño que no nacieron en territorio nacional.

Óscar Whalley: nacido en Zaragoza, España.

Leonardo Sepúlveda: nacido en Los Ángeles, Estados Unidos.

Daniel Aguirre: nacido en California, Estados Unidos.

Cade Cowell: nacido en Ceres, Estados Unidos.

