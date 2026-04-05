Chivas y Pumas protagonizan, esta noche, un duelo con mucho sabor a Liguilla; el estadio Akron será una auténtica caldera.

El Rebaño, líder general y prácticamente clasificado a la Fiesta Grande, recibe al equipo universitario, que tiene ganas de dar un golpe sobre la mesa.

La escuadra de Gabriel Milito tiene la intención de mantenerse en lo más alto de la tabla, aunado a que busca superar la marca histórica del club en torneos cortos, que es de 34 puntos.

Además de hacer respetar su localía, como lo ha hecho a lo largo del torneo; ha ganado los cinco partidos que ha disputado en su casa, con 13 goles a favor y uno solo en contra.

Por su parte, los Pumas tienen la enorme oportunidad de dejar claro que están para competirle a cualquiera.

Para Efraín Juárez y sus dirigidos, arrebatarle los tres puntos al Rebaño en condición de visitantes despejaría cualquier duda sobre el momento que viven.

Este duelo marcará el fin de su intensa seguidilla de encuentros contra los otros tres grandes de la Liga MX; empataron (2-2) con el Cruz Azul y derrotaron (1-0) al América. Ganarle al Guadalajara sería la cereza en su pastel.

Aunque, históricamente, el conjunto auriazul sufre demasiado para derrotar al rojiblanco en territorio tapatío, ya sea en el Jalisco o en el Akron.

En 2018, los universitarios cortaron una larga racha de 36 años sin derrotar a las Chivas en la Perla Tapatía; sin embargo, desde entonces, no han vuelto a ganar; es decir, apenas tienen un triunfo en los últimos 34 años como visitantes.

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