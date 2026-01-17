Chivas vs Querétaro: Horario y canales para ver la Jornada 3 del Clausura 2026; HOY, sábado 17 de enero

Chivas ilusionó después de arrancar en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX con dos victorias en igual número de partidos.

Esto, tras vencer (2-0) a los Tuzos de Pachuca en casa y a los Bravos de Juárez (1-0) como visitantes, lo que ha despertado esperanza entre la afición rojiblanca.

El equipo dirigido por Gabriel Milito buscará este sábado mantener el invicto cuando reciba a los Gallos Blancos de Querétaro en la Jornada 3, bajo la tarde del Estadio Akron.

En contraste, los Gallos Blancos no han sumado triunfos en el certamen. Su saldo es de un empate (1-1) con Pumas y una derrota (1-2) ante Tijuana.

Hormiga González anotó su primer gol del Clausura 2026. FOTO: IMAGO7

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de la Jornada 23 del Clausura 2026?

Sábado, 17 de enero

Chivas vs Querétaro | 17:07 de la tarde (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video.

