Más Información

Chivas vs Querétaro: Horario y canales para ver la Jornada 3 del Clausura 2026; HOY, sábado 17 de enero

Chivas vs Querétaro: Horario y canales para ver la Jornada 3 del Clausura 2026; HOY, sábado 17 de enero

Vinícius Jr. rompe en llanto, tras recibir abucheos; Kylian Mbappé lo consuela en el Bernabéu

Vinícius Jr. rompe en llanto, tras recibir abucheos; Kylian Mbappé lo consuela en el Bernabéu

Playoffs de la NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO la Ronda Divisional; hoy, sábado 17 de enero

Playoffs de la NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO la Ronda Divisional; hoy, sábado 17 de enero

Liga MX: Horarios y canales para ver los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026; HOY, sábado 17 de enero

Liga MX: Horarios y canales para ver los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026; HOY, sábado 17 de enero

NFL: Bills y Josh Allen, a ganar en hostil sede frente a los Broncos

NFL: Bills y Josh Allen, a ganar en hostil sede frente a los Broncos

ilusionó después de arrancar en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX con dos victorias en igual número de partidos.

Esto, tras vencer (2-0) a los Tuzos de Pachuca en casa y a los Bravos de Juárez (1-0) como visitantes, lo que ha despertado esperanza entre la afición rojiblanca.

El equipo dirigido por Gabriel Milito buscará este sábado mantener el invicto cuando reciba a los Gallos Blancos de Querétaro en la Jornada 3, bajo la tarde del Estadio Akron.

En contraste, los Gallos Blancos no han sumado triunfos en el certamen. Su saldo es de un empate (1-1) con Pumas y una derrota (1-2) ante Tijuana.

Lee también

Hormiga González anotó su primer gol del Clausura 2026. FOTO: IMAGO7
Hormiga González anotó su primer gol del Clausura 2026. FOTO: IMAGO7

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de la Jornada 23 del Clausura 2026?

Sábado, 17 de enero

  • Chivas vs Querétaro | 17:07 de la tarde (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video.

Lee también

Intentan mantenerse invictos. Foto: Club Guadalajara
Intentan mantenerse invictos. Foto: Club Guadalajara

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS