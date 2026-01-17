Más Información
Chivas vs Querétaro: Horario y canales para ver la Jornada 3 del Clausura 2026; HOY, sábado 17 de enero
Playoffs de la NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO la Ronda Divisional; hoy, sábado 17 de enero
Liga MX: Horarios y canales para ver los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026; HOY, sábado 17 de enero
Chivas ilusionó después de arrancar en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX con dos victorias en igual número de partidos.
Esto, tras vencer (2-0) a los Tuzos de Pachuca en casa y a los Bravos de Juárez (1-0) como visitantes, lo que ha despertado esperanza entre la afición rojiblanca.
El equipo dirigido por Gabriel Milito buscará este sábado mantener el invicto cuando reciba a los Gallos Blancos de Querétaro en la Jornada 3, bajo la tarde del Estadio Akron.
En contraste, los Gallos Blancos no han sumado triunfos en el certamen. Su saldo es de un empate (1-1) con Pumas y una derrota (1-2) ante Tijuana.
Lee también Chivas vive un arranque que ilusiona; HOY enfrentan al Querétaro
¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de la Jornada 23 del Clausura 2026?
Sábado, 17 de enero
- Chivas vs Querétaro | 17:07 de la tarde (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video.
Lee también Pumas confía en el proyecto de Efraín Juárez para recuperar protagonismo; defiende a Caicedo de los abucheos
Noticias según tus intereses
[Publicidad]