Chivas vive un arranque que ilusiona; HOY enfrentan al Querétaro

Chivas comenzó el Clausura 2026 de la mejor forma posible, con dos triunfos al hilo que han despertado la ilusión en la afición rojiblanca.

Tras vencer 2-0 al Pachuca en casa y 1-0 al Juárez como visitante, el equipo de Gabriel Milito se coloca entre los punteros y genera expectativas altas, al superar los arranques de las dos ocasiones más recientes en que llegó a la final.

En el recordado Clausura 2017, bajo la dirección de Matías Almeyda, las Chivas conquistaron su título número 12 y el equipo comenzó con una victoria y un empate.

Aquel torneo arrancó con un 2-1 sobre Pumas en el Akron, con goles de Eduardo Chofis López y Alan Pulido; sin embargo, en la jornada 2 empató 2-2 con Rayados, con anotaciones de Rodolfo Pizarro y Aris Hernández. Aquel camino culminó con el histórico triunfo (4-3, global) sobre Tigres en la final.

Seis años después, en el Clausura 2023, el Guadalajara también alcanzó la final —nuevamente contra Tigres, que en esa ocasión cobró venganza—. El arranque fue similar: triunfo 0-1 en el BBVA sobre Rayados con gol de Alexis Vega, seguido de un empate sin goles con Atlético San Luis de visita.

Con dos victorias en este torneo, Chivas buscará igualar la marca del Bicentenario 2010, donde hilvanó ocho triunfos consecutivos desde la Jornada 1. Para igualar o superar esa marca, el equipo de Milito sólo necesitaría ganar sus próximos seis partidos.