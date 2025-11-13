Chivas vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Semifinal de la Liga MX Femenil, HOY, jueves 13 de noviembre

América y Chivas volverán a chocar en una Liguilla de la Liga MX Femenil y esta noche será el primer capítulo de las semifinales del torneo Apertura 2025.

🇫🇷 ¡HOOOOY JUEGA EL GUADALAJARA! ¡HOY VAMOS JUNTAS POR EL PRIMER PASO PARA LA FINAL! 🇫🇷



🎟️ Vamos, desde el primer minuto, a darlo todo por estos colores 👉 https://t.co/YigwqNmK0Y pic.twitter.com/cioRPAFey6 — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) November 13, 2025

Luego de vencer a las Rayadas de Monterey en Cuartos de Final, las de Coapa quieren alcanzar una final más bajo las órdenes del español Ángel Villacampa, pero antes deberán vencer a su acérrimo rival.

Por su parte, el cuadro del Guadalajara que venció al Toluca en la ronda anterior, busca su primera final desde el torneo Clausura 2022, cuando se impusieron a las Tuzas del Pachuca.

Lee también Cruz Azul quiere seguir siendo la sorpresa en la Liga MX Femenil; HOY reciben a las Tigres

Las azulcrema finalizaron en la tercera posición, mientras que las tapatías avanzaron a la Liguilla del futbol mexicano en el quinto lugar con 33 puntos, cinco menos que el América.

Esta será la quinta ocasión que las Águilas y Chivas se enfrenten en una Semifinal de la Liga MX Femenil. La primera ocasión fue en el Apertura 2017 y las rojiblancas se impusieron con marcador global de 4-6; las otras tres han sido para el América: Apertura 2022 (4-6), Apertura 2023 (4-3) y Clausura 2025 (4-2).

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la semifinal de ida entre Chivas y América?

¡HOY JUEGA EL AME! 🦅💛 pic.twitter.com/BLhPuqHC22 — Club América Femenil (@AmericaFemenil) November 13, 2025

América y Chivas se vuelven a enfrentar en una Liguilla de la Liga MX Femenil; será la décima vez que Águilas y el Rebaño se midan en una Fiesta Grande.

En la fase regular del torneo Apertura 2025 el Guadalajara se impuso 0-2 en el estadio Ciudad de los Deportes, en actividad de la Jornada 11.

Chivas Femenil vs América Femenil