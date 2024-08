Chivas vive su mundo, muy aparte de todo

Chivas vive su propio mundo. No hay autocrítica y su palabra favorita es “vamos a seguir trabajando”. ¿Desde cuándo en una institución grande no es fracaso deportivo no alcanzar la final para ser campeón en el torneo que se compita? ¿Desde cuándo se manda a un jugador de banca a hablar con los medios de comunicación, en una zona mixta? Bueno pues todo eso pasa en Chivas y más, porque están enfermos de soberbia y mucho ego, que les impide salir a dar la cara.

“Pollo” Briseño tuvo que salir a ofrecer una disculpa tras la eliminación ante Galaxy en la Leagues Cup, en un tema que nos habla de la falta de jerarquía que hay en el equipo, del poco respecto para el aficionado y que no hay un ADN en la institución, falta mucha responsabilidad en muchos aspectos.

Briseño como siempre, salió a poner lo que a muchos jugadores les falta para hablar en el redil, producto de gallina cuando las cosas andan mal y mandó un mensaje a toda la afición rojiblanca.

“Estamos dolidos por la situación, sabemos que, no quiero decirlo, pero lo voy a decir. Fuimos superiores al rival, es evidente que los penales no son de suerte, son de capacidad también. En ese momento se falló, desde el partido pasado ante San José, tuvimos oportunidades pero se falló y tuvimos más ocasiones de gol".

"Hay que practicar más (los penales), tenemos que trabajar más la definición y detalles que creo, nos pueden tener un poco más cerca del objetivo. Estamos apenados, me dirás que no jugué y todo, pero lo puedo decir en nombre de mis compañeros, sabemos la capacidad y el Guadalajara tiene que pelear los campeonatos, como lo hemos dicho en las últimas temporadas. Esto nos servirá de aprendizaje, sé que dirán que hemos aprendido mucho creo que estaremos más cerca del objetivo. No me gusta utilizar esa palabra (fracaso)”, señaló Briseño.

En el tema de Javier “Chicharito” Hernández, prefieren mandar mensajes equivocados sobre su lesión en el muslo derecho y hasta de manera irónica, como lo hizo el propio jugador previo al enfrenamiento ante Galaxy, en la conferencia de prensa antes del reconocimiento de cancha.

Chivas regresa a Guadalajara este martes al mediodía, para continuar con su preparación de cara al partido que puedan acomodar con la Liga MX, ya que buscan adelantar fecha con alguno de los equipos que ya están eliminados de la Leagues Cup.

