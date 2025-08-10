Chivas se lleva las burlas tras derrota con Santos Laguna; estos son LOS MEJORES MEMES

Este domingo las Chivas perdieron contra Santos Laguna (1-0) en una noche donde nada le salió bien al conjunto rojiblanco. Penales en contra y a favor que no aprovecharon, condenaron al Guadalajara a una vergonzosa derrota que derivó en burlas en redes sociales.

A la eliminación en Leagues Cup, se sumó esta derrota en la Comarca Lagunera contra un equipo que vive una crisis institucional hace varios años. Santos tenía una victoria en 12 partidos y esta noche, Chivas le entregó un nuevo triunfo.

Lee también Resultado: Chivas cae ante Santos Laguna en Torreón; Alan Pulido falla penal decisivo

Las redes sociales no perdonaron este tropiezo del Guadalajara, con burlas específicas por no aprovechar el penalti fallado por Alan Pulido. Aficionados del Toluca publicando imágenes de Alexis Vega, americanistas con fotos de Álvaro Fidalgo y propios fanáticos rojiblancos avergonzados, protagonizaron los señalamientos de esta derrota.

A continuación, les presentamos LOS MEJORES MEMES de la derrota de las Chivas en el estadio Corona contra Santos Laguna.

Lee también Keylor Navas debuta con Pumas en el estadio Olímpico Universitario; la afición responde en su presentación

Los MEJORES MEMES de la derrota del Guadalajara

Los MEJORES MEMES de la derrota del Guadalajara

Los MEJORES MEMES de la derrota del Guadalajara

Los MEJORES MEMES de la derrota del Guadalajara

Los MEJORES MEMES de la derrota del Guadalajara

Los MEJORES MEMES de la derrota del Guadalajara

Los MEJORES MEMES de la derrota del Guadalajara

Los MEJORES MEMES de la derrota del Guadalajara

Los MEJORES MEMES de la derrota del Guadalajara

Los MEJORES MEMES de la derrota del Guadalajara

Los MEJORES MEMES de la derrota del Guadalajara

Los MEJORES MEMES de la derrota del Guadalajara

Los MEJORES MEMES de la derrota del Guadalajara

Los MEJORES MEMES de la derrota del Guadalajara

Los MEJORES MEMES de la derrota del Guadalajara

Los MEJORES MEMES de la derrota del Guadalajara