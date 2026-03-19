Chivas recupera el liderato del Clausura 2026 y se lleva los mejores MEMES; así celebra la afición rojiblanca

El liderato del torneo se pintó nuevamente de rojiblanco. Chivas recuperó la cima de la tabla general, después de propinarle una goleada (5-0) a León en la novena fecha del Clausura 2026.

Los goles de Brian Gutiérrez, Santiago Sandoval, Armando González, Ángel Sepúlveda y Hugo Camberos permitieron que el “Rebaño Sagrado” superara a Cruz Azul y Toluca, posicionándose en el primer lugar del certamen con veintisiete puntos. Una unidad más que los cementeros, ya que suman veintiséis puntos hasta la onceava fecha del torneo.

Este partido correspondió a la Jornada 9 del Clausura 2026, ya que —a principios de marzo— el calendario de Chivas y León tuvo que modificarse porque el Estadio Akron estuvo ocupado para la Copa de Leyendas que disputaron estrellas de Barcelona y Real Madrid en el recinto que —en unos meses— recibirá al Mundial de 2026.

A lo largo del partido, la respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Así celebró la afición rojiblanca en X, antes Twitter, a la espera de que Chivas regrese a la acción en la doceava fecha del torneo ante los “Rayados” de Monterrey.

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Chivas en festejo de gol, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7

Así se dio la respuesta en redes sociales, durante la goleada que Chivas le propinó a León

Yo mañana en la casa de Amaury Vergara pidiendo que le suban el sueldo a Gabriel Milito. pic.twitter.com/3XxFwx9kyg — (FAN) Dua Lipa Madridista 🪩 (@DuaMadridista) March 19, 2026

La Hormiga González, si metiera la mitad de ocasiones de gol que tiene por partido:



pic.twitter.com/AKdaQuBNdA — 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 🐐 (@Diegoobrizuela) March 19, 2026

Yo bien orgulloso de cómo juega el Guadalajara pero recuerdo que nos quitaran como a 5 cabrones



pic.twitter.com/H0YbppABoo — Chiva Brother 🐐🇫🇷 (@AngelElChivo_) March 19, 2026

Hizo falta piso para que siguieran arrastrando al León pic.twitter.com/SafoONCmet — 𝓐𝓷𝓭𝓻𝓮𝓪🇲🇽 (Hater no.1 Antonio Contreras) 😡 (@Andyeetch) March 19, 2026

El Nene Beltrán viendo el golazo de Sandovalpic.twitter.com/HAOGAMDfEj — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) March 19, 2026

León iba perdiendo 1-0, entró el Nene Beltrán y terminó 5-0 jajajajajajajpic.twitter.com/S98v9JqgBy — JJ (@elias98jj) March 19, 2026

OTRA VEZ GANÓ EL CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA pic.twitter.com/mzsog3rEzJ — mësërö 🇦🇹 (@meserote) March 19, 2026

Hoy Chivas le hizo el amor al León pic.twitter.com/OFNpenZgXd — 허세 (Jose) (@MES510) March 19, 2026

LO QUE ESTÁ JUGANDO EL CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA, NO MAMES QUE FELICIDAD ME DA ESTE EQUIPO. 🥲pic.twitter.com/ZwimIdvKxy — 𝙅𝙤𝙧𝙜𝙭! (@JorgEVERYONE) March 19, 2026