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Chivas recupera el liderato del Clausura 2026 y se lleva los mejores MEMES; así celebra la afición rojiblanca
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El liderato del torneo se pintó nuevamente de rojiblanco. Chivas recuperó la cima de la tabla general, después de propinarle una goleada (5-0) a León en la novena fecha del Clausura 2026.
Los goles de Brian Gutiérrez, Santiago Sandoval, Armando González, Ángel Sepúlveda y Hugo Camberos permitieron que el “Rebaño Sagrado” superara a Cruz Azul y Toluca, posicionándose en el primer lugar del certamen con veintisiete puntos. Una unidad más que los cementeros, ya que suman veintiséis puntos hasta la onceava fecha del torneo.
Este partido correspondió a la Jornada 9 del Clausura 2026, ya que —a principios de marzo— el calendario de Chivas y León tuvo que modificarse porque el Estadio Akron estuvo ocupado para la Copa de Leyendas que disputaron estrellas de Barcelona y Real Madrid en el recinto que —en unos meses— recibirá al Mundial de 2026.
A lo largo del partido, la respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Así celebró la afición rojiblanca en X, antes Twitter, a la espera de que Chivas regrese a la acción en la doceava fecha del torneo ante los “Rayados” de Monterrey.
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Así se dio la respuesta en redes sociales, durante la goleada que Chivas le propinó a León
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