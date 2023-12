Chivas: Fernando Hierro no le da importancia a que América haya ganado su título 14

Fernando Hierro, director deportivo del Guadalajara, se mostró indiferente a que el América, el gran rival de Chivas, haya ganado su título catorce y se aleje a dos de los tapatíos.

El español dijo estar curtido en lo que es enfrentar preguntas del periodismo, “que buscan que diga cosas populistas. Conmigo no encontrarán eso”.

Así que Hierro, más que enfrentarse con el América, prefirió hacerlo con la prensa: “Si pierdes te levantas y ya. Si gano mañana me pongo a trabajar y si pierdo me pongo a trabajar. No me voy a meter en esas cosas de quién es el mejor. He estado 14 años en un sitio (Real Madrid) que me ha enseñado respetar a todo el mundo… No vengo a pelearme contra nadie ni a ser populista”.

Lee también La primera meta que se fijó Martín Anselmi, nuevo DT de Cruz Azul

Fernando Hierro habló de la salida de Veljko Paunovic

Así como Fernando Hierro se mostró indiferente con el triunfo de América en el Apertura 2023, lo mismo hizo al explicarla salida de Veljko Paunovic.

“No se rompió nada con Pauno. En un proyecto general, hay miniproyectos y pueden pasar muchas cosas con un entrenador”, señaló el directivo.

Hierro cambió la dirección y se fue a justificar la contratación del argentino Fernando Gago, nuevo técnico de Chivas.

“Necesitábamos un chico joven, metodológicamente como él, que debutó a 17 jugadores en Racing como él. Su mentalidad, los conceptos de juego modernos los tenemos claro. No le dimos mucha vuelta al escogerlo”, sentenció.

Lee también Chivas hace oficial a Fernando Gago como su nuevo director técnico