Chivas descarta presión por seguir avanzando en búsqueda del título

En el Guadalajara siempre han manifestado que llegar a la final, es un objetivo a cumplir, que trabajarían desde el arranque del torneo con esa meta clara pero siempre partido a partido y el técnico Veljko Paunovic, dice que la presión la cambian por otra palabra.

“Nosotros la palabra presión no conocemos aquí, nos gusta usar el término motivación, convertir nuestras expectativas en algo positivo. Eso motiva, excita, te enfoca al objetivo y el objetivo es obvio”.

La última vez que Chivas fue campeón bajo la dirección técnica de Matías Almeyda, eliminó al Atlas y ahora el estratega precisó que buscarán recuperar ese lugar, levantar la 13 porque en la calle se lo piden y él lo anhela.

“Aparte de los objetivos a corto plazo, tenemos nuestro sueño y nuestra realidad que estamos viviendo, que es jugar esta Liguilla para alcanzar, recuperar el campeón que ha sido este equipo en el pasado, la identidad que es fundamental en este grupo aquí”.

En el redil no habrá ningún tipo de excusa, debe ir por todo y jugando bien al futbol, ya que mencionó el pastor, la dirigencia les ha dado todas las herramientas para desarrollarse muy bien y no habrá en estos cuartos de final, pretexto que valga para no avanzar.

“Creo que nosotros tenemos que confiar en el trabajo que hemos realizado hasta ahora, que nos ha traído hasta aquí. Eso es lo que debemos seguir haciendo y fortalecerlo. Con esto, estoy seguro de que el equipo luego va a asimilar todas las propuestas tácticas, todo el trabajo estratégico que también va a ser importante, la recuperación entre un partido y otro también será muy importante, independientemente del resultado del primer partido, que obviamente es importante no encajar un gol, creo que eso es fundamental”.