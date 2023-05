Héctor Herrera confesó que antes de ser futbolista estuvo a punto de ir a Estados Unidos como inmigrante a trabajar como albañil

La carrera de Héctor Herrera está llena de momentos gloriosos como la consagración en Portugal con el Porto o el título de Liga en España con el Atlético de Madrid. Sin embargo, el seleccionado nacional confesó que antes de comenzar su camino como futbolista, estuvo cerca de ir a Estados Unidos para trabajar de albañil.

El actual mediocampista del Houston Dynamo, compartió en redes sociales su testimonio sobre la vez que iba a cruzar la frontera como inmigrante para trabajar en construcción y perseguir el sueño americano.

"Mucha gente no lo sabe pero hace algunos años estuve a punto de venir a EUA como inmigrante a trabajar en la construcción" reveló Herrera.

Héctor Herrera

Así mismo, reflexionó sobre su presente en la MLS al estar en un país en el cual hay una gran presencia de mexicanos.

“Hoy me siento muy feliz porque a pesar de no estar en México me siento rodeado de mexicanos que como yo tuvimos que dejar nuestra tierra para luchar y salir adelante… y soy muy afortunado de poder compartir muchas alegrías con ustedes. Viva México y feliz 5 de mayo”, finalizó.

