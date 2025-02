Ganar o ganar, no hay más para las Chivas de Óscar García esta noche, cuando reciban al Cibao de República Dominicana, en la Copa de Campeones de la Concacaf.

El Rebaño Sagrado se quedó a nada de sufrir una dolorosa derrota en la ida de la primera ronda, pero de último minuto rescató el empate.

Ahora, el conjunto rojiblanco contará con el apoyo de su afición en el estadio Akron para buscar el boleto a la siguiente fase, donde ya lo espera su acérrimo rival: El todopoderoso América.

Primero, las Chivas necesitan clasificar. Si no lo logran, el fracaso será mayúsculo. Por tal motivo, el propio García es consciente de que no pueden volver a cometer “muchos errores”, como los que tuvieron en el juego de ida. “Lo que no sea pasar la eliminatoria sería una decepción. Somos Chivas y lo que queremos es ganar todos los partidos. Nosotros mismos nos metemos esa presión, porque sabemos al club que representamos”, declaró.

El director técnico español reconoció que el Rebaño necesita mejorar, sobre todo en la contundencia, ya que han desperdiciado varias ocasiones claras de gol, tanto en la Liga MX como en la Copa de Campeones de la Concacaf.

El timonel rojiblanco asume la responsabilidad que las Chivas tienen para avanzar a los octavos de final, porque “el club es grande”, así es que se encuentra “trabajando duro para mejorar.

“El nivel podría ser un poco más alto, [pero] el equipo se empieza a acercar a lo que yo quiero. No voy a plantear un partido para quedar cero a cero. Quiero un equipo dominador y demostrar superioridad”, sentenció un hombre que empieza a sentir la presión.