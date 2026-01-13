Más Información

Chivas, a confirmar su gran inicio en partido contra los Bravos de Juárez

NFL: Así se jugará la Ronda Divisional de los playoffs rumbo al Super Bowl LX

Los Steelers pierden en casa ante Texans y son eliminados de playoffs; Houston jugará la Ronda Divisional contra los Patriots

Cristiano Ronaldo, en duda para la reinauguración del Estadio Banorte

México conquista el NFL Flag Footbal Championships Americas 2026 tras derrotar a Panamá

Con la ilusión al máximo por el triunfo (2-0) sobre el Pachuca y el buen futbol desplegado en su presentación, las Chivas visitan esta noche al FC Juárez, en el estadio Olímpico Benito Juárez.

En duelo correspondiente a la Jornada 2, el Rebaño se enfrenta a unos Bravos que también iniciaron con el pie derecho su participación, al derrotar (1-2) al Mazatlán FC en condición de visitantes.

Confirmar su agradable funcionamiento y, por supuesto, la obtención de los tres puntos, son los objetivos del equipo de Gabriel Milito para hoy.

Otra de las tareas pendientes que tendrá, como lo dijo el propio director argentino, es mantener la misma producción ofensiva a lo largo de los 90 minutos, porque —ante los Tuzos— su equipo tuvo mejor desempeño en el primer tiempo que durante el segundo.

El Guadalajara se presentará en un inmueble en el que nunca ha perdido un juego de Liga MX.

Con cuatro victorias y dos empates en seis visitas, las Chivas saldrán con el historial a su favor, aunque deben respaldarlo.

