Chino Huerta y Orbelín Pineda se juegan un boleto a la UEFA Europa Conference League; horario del partido este jueves 28 de agosto

Los mexicanos César "Chino" Huerta y Orbelín Pineda disputarán un boleto a la UEFA Europa Conference League cuando sus equipos, el Anderlecht de Bélgica y el AEK Athens de Grecia se enfrenten en el juego de vuelta del playoff del certamen europeo.
Tras el empate a un gol en el Lotto Park de la ciudad belga, ambas escuadras deberán romper la igualdad en el marcador global para avanzar a la fase de grupos. Los seleccionados nacionales vieron acción en la ida, por lo que se espera que también sean tomados en cuenta para el segundo duelo.
Huerta fue titular con el Anderlecht y jugó 78 minutos. Mientras que Pineda ingresó de cambio apenas iniciado el segundo tiempo.
¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el juego entre AEK Athens y Andrelecht este jueves 28 de agosto?
El choque entre mexicanos por el pase a la UEFA Europa Conference League no tendrá transmisión en México, pero puedes seguir la acción del partido a través de las redes sociales de los clubes
AEK Athens vs Anderlecht
- Fecha: Jueves 28 de agosto
- Hora: 12:00 horas (centro de México)
- Transmisión: Sin transmisión