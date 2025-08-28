Más Información

Andrés Vaca se disculpa por narración durante el gol de Allan Saint-Maximin; "nunca narro con toques de humor", asegura

Chino Huerta y Orbelín Pineda se juegan un boleto a la UEFA Europa Conference League; horario del partido este jueves 28 de agosto

David Patiño revela que en Centroamérica ven a los entrenadores mexicanos como arrogantes

David Patiño fue a Honduras para dejar la comodidad; el técnico mexicano habla de su experiencia con el Victoria La Ceiba

David Patiño ve falta de confianza de los dirigentes en el director técnico mexicano

Los mexicanos y Orbelín Pineda disputarán un boleto a la UEFA Europa Conference League cuando sus equipos, el Anderlecht de Bélgica y el AEK Athens de Grecia se enfrenten en el juego de vuelta del playoff del certamen europeo.

Tras el empate a un gol en el Lotto Park de la ciudad belga, ambas escuadras deberán romper la igualdad en el marcador global para avanzar a la fase de grupos. Los seleccionados nacionales vieron acción en la ida, por lo que se espera que también sean tomados en cuenta para el segundo duelo.

Huerta fue titular con el Anderlecht y jugó 78 minutos. Mientras que Pineda ingresó de cambio apenas iniciado el segundo tiempo.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el juego entre AEK Athens y Andrelecht este jueves 28 de agosto?

El choque entre mexicanos por el pase a la UEFA Europa Conference League no tendrá transmisión en México, pero puedes seguir la acción del partido a través de las redes sociales de los clubes

AEK Athens vs Anderlecht

  • Fecha: Jueves 28 de agosto
  • Hora: 12:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: Sin transmisión

