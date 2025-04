Chicharito Hernández se peleó con Gerardo Espinoza; revelan detalles fuertes en el vestidor

Con el paso de las horas tras la dolorosa eliminación de Guadalajara en el Clausura 2025 de la Liga MX, se han dado a conocer detalles sobre la relación en el vestidor de dos piezas fundamentales.

Se trata de Javier 'Chicharito' Hernández y el ahora extécnico Gerardo Espinoza, quienes previo al duelo definitivo ante Atlas, tuvieron una fuerte discusión.

De acuerdo con información de Jesús Bernal, conducto de ESPN, en un entrenamiento previo al Clásico Tapatío, Hernández se lanzó fuerte sobre su entrenador, poniendo en duda algunas decisiones técnicas.

La conversación entre ambos habría subido de tono y en ese momento el entrenador mexicano tomó la decisión de no darle minutos en el último partido de la campaña.

"Me platican que durante la semana hubieron discusiones entre Gerardo Espinoza y Javier 'Chicharito' Hernández que no terminaron nada bien. Javier cuestionó temas tácticos del estratega, subió de tono y por eso no le dio minutos ante Atlas", comentó el conductor.

En el partido ante lo rojinegros, Hernández se mostró molesto con Espinoza, quien prefirió darle minutos a un juvenil que meter al partido al exjugador del Real Madrid.

Luego del fracaso en su aventura con el equipo tapatío, Gerardo Espinoza fue despedido como entrenador del primer equipo, dejando en duda la continuidad de Hernández, quien no logró marcar diferencia en los minutos que tuvo en el campo.