Chicharito Hernández se "agranda" hasta con Chivas TV

Javier Chicharito Hernández ya anotó en su regreso al futbol mexicano, pero eso no le quitó su actitud de superioridad con los medios, aunque sean de casa.

Al ser entrevistado por Chivas TV, el delantero se “burló” que el reportero contestara solo la pregunta que le hizo.

-Triunfo importante, ahora que vienen tres finales en el cierre de calendario.

“Así es, Gracias por decir la respuesta a la pregunta. Se nos vienen tres finales en los que hay que dar todo”.

Sobre su gol, el primero desde hace casi un año en un juego de liga, mencionó: “Feliz. Es indescriptible. No hay palabras para describir esto. Es difícil decir algo cuando me preguntan eso… Nada más que agradecer a mis compañeros, a la directiva a todos ustedes a toda esta gente que desde que llegué me han hecho sentir maravillosamente”.