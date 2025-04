Chicharito Hernández lanza mensaje para Raúl Jiménez; esto dijo sobre su récord goleador en Selección Mexicana

Raúl Jiménez tuvo una magistral participación con la Selección Mexicana en el pasado Final Four de la Nations League, colaboró con cuatro goles y fue el MVP de la justa de Concacaf.

Con esa cifra de tantos,m el futbolista del Fulham se acercó peligrosamente al récord de máximo anotador de Javier 'Chicharito' Hernández, que lidera con 52 dianas.

Raúl Jiménez ya suma 39 y está a siete goles de igualar a Jared Borgetti, quien se encuentra en el segundo lugar de la lista histórica del Tricolor; sin embargo, esto no preocupa el delantero de las Chivas.

“Lo tomo con mucha alegría, lo tomaría con muchísima más tristeza y frustración que mi récord dure 15, 20 o 30 años; eso sería muy alarmante. Al final de cuentas, los récords están ahí para romperse”, declaró Hernández en charla con TV Azteca.

"Uno de los logros que nunca me imaginé fue ser el máximo goleador de la Selección Mexicana. Cayó como consecuencia de mi trabajo; lo bonito es que siempre triunfe México", agregó Chicharito.

Aún no se ve fuera de la Selección Mexicana

Su momento no es el mejor en las Chivas; sin embargo, Javier Hernández aún no se ve retirado de la Selección Mexicana. Chicharito confía en retomar su nivel y aún sueña con vestir la verde.

“Mientras sea un jugador activo y no me haya retirado de la Selección siempre voy a estar ahí si se me da. Para llegar se necesitan muchas cosas antes como ser de los mejores de tu club. Soy una persona que siempre aspira a lo más alto”, aseveró el atacante.

