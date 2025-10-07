Chiapas se engalana con el regreso de la Carrera Panamericana

En el 75 aniversario de la Carrera Panamericana, el estado de Chiapas celebra volver a estar en el calendario de este histórico rally para la edición del 2025.

Karen León, Directora de la Carrera Panamericana, manifestó su sentir sobre regresar al punto que por años fue el sitio de salida de esta emblemática prueba.

"Nos sentimos en casa. Estamos muy contentos de estar aquí, teníamos 10 años de no estar aquí y se siente el cariño por la carrera, la carrera de México. No me queda más que agradecer al comité organizador, va a ser una edición de aniversario que se va a quedar en el corazón de todos."

Por su parte, María Eugenio Culebro, Secretaria de Turismo de Chiapas, apuntó que el regreso de la carrera es un importante logro para el estado, pues gracias a este evento habrá una derrama económica de alrededor de 60 millones de pesos, además de que le dará visibilidad a lugares recónditos de este territorio.

¡Chiapas es su casa! 🏠



Por primera vez en su historia, la competencia se correrá a lo largo de ocho días (del 9-16 de octubre), recorriendo más cuatro mil kilómetros de la República Mexicana, y además de haber regresado a Chiapas, también están de vuelta en Puebla y Zacatecas, lugar donde finaliza esta histórica prueba de automovilismo.

Se estima que alrededor de 75 autos estarán compitiendo en esta mítica carrera, la cual está dividida en 14 categorías: turismo de producción y mayor, sport menor y mayor, original Panam, Histórica A y A Plus, Histórica B y B plus, Histórica C y C Plus, Porsche Panam y Autos de exhibición.

