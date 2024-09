Chelis revela que vivió "fuertes" diferencias con José Ramón Fernández: "Al cuarto ya no aguanté"

El exentrenador José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como "Chelis", reveló que vivió "fuertes" diferencias con el periodista deportivo, José Ramón Fernández. Los constantes "ataques" que recibió lo orillaron a renunciar un tiempo del canal ESPN. Al menos, así lo aseguró en el podcast "El RePortero" de Yosgart Gutiérrez.

"Desde el primer día que me siento... Contra mí, contra mí, contra mí. Yo hablaba en la noche con mi familia y me decían: 'Papá, cómo te dejaste. Te dijo esto. Te dijo el otro. No te dejes, dile mañana'. Así fueron tres días, al cuarto ya no aguanté", platicó el actual comentarista.

"Chelis" formaba parte del programa Futbol Picante. Sin embargo, durante las eliminatorias para la justa mundialista de Brasil 2014, renunció porque José Ramón le "faltó al respeto".

La situación llegó al punto en el que el "mero mero" de ESPN lo buscó para enmendar el vínculo entre ambos con una cena.

"De repente, entra el mero mero. Yo pensé que me mataba y yo ni caliente estaba, Y me dice: 'Eso no se hace, cómo haces eso, te esperas a que acabe el programa, me lo vienes a decir a mí y yo te lo arreglo porque yo siempre te he arreglado todo; después le bajó y me dijo: 'Vamos a cenar José Ramón, tú y yo'", sentenció.

El día que "Chelis" renunció de ESPN en pleno programa

"Chelis" llevaba cuatro días en Futbol Picante cuando, rumbo al final del programa, mostró molestia por las palabras de José Ramón Fernández.

Ese día, el debate se centró en el estilo del aquel entonces director técnico de la Selección Mexicana, Miguel "Piojo" Herrera. Las diferencias entre ambos empezon a partir de que José Ramón dijo que "Chelis" le tenía "envidia" al "Piojo". Y acto posterior, "Chelis" sacó el nombre de Raúl Orvañanos, quien trabajaba para FOX Sports.

“¿Ya nos vamos? Bueno, muchas gracias. Ya me voy. De poblano a poblano: me faltaste al respeto muy fuerte y mi familia está muy angustiada . Y esto no es para angustiar a mi familia. Así lo sentí y así lo sintieron ellos, muy agradecidos con ustedes y con el de la cadena”, dijo en ese entonces.

José Luis Sánchez Solá regresó a ESPN años después y limó las perezas con José Ramón Fernández.