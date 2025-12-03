Más Información

Checo Pérez conocerá los colores de Cadillac para la Fórmula 1 con presentación en el Super Bowl LX

Portugal presentó el jersey que usará Cristiano Ronaldo en su último Mundial

Claudia Sheinbaum confirma su asistencia al sorteo de la Copa del Mundo 2026 en Washington

FOX Sports sufre nuevo recorte masivo; Alberto Lati podría volver a Televisa

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO las semifinales del Apertura 2025; HOY, miércoles 3 de diciembre

La expectativa por conocer más detalles de la escudería Cadillac es alta y este miércoles, el equipo de anunció que revelerán sus colores e identidad estética en el próximo Super Bowl LX.

El próximo 8 de febrero del 2026, la escudería estadounidense revelará sus colores, aunque vale la pena recordar que el piloto tapatío adelantó en la antesala del Gran Premio de México que el negro será el color principal.

"El Super Bowl es uno de los pocos momentos de la cultura estadounidense en los que se unen el deporte, el entretenimiento y la narración de historias, y nos da la oportunidad de presentar al equipo Cadillac de Fórmula 1 en un escenario que refleja lo que somos", confesó Dan Towriss, CEO de la escudería.

"Estamos orgullosos de nuestra herencia americana y queremos mostrarla de una manera audaz, innovadora y exclusivamente nuestra. Esto es sólo el principio, pero es un momento del que estoy muy orgulloso", agregó.

