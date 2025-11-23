Más Información

Checo Pérez: Cadillac lanza mercancía oficial meses antes de su estreno en Fórmula 1; conoce los precios

Checo Pérez: Cadillac lanza mercancía oficial meses antes de su estreno en Fórmula 1; conoce los precios

Terminó la participación mexicana varonil en el Corona Cero Surf Open Cerritos 2025

Terminó la participación mexicana varonil en el Corona Cero Surf Open Cerritos 2025

Lanús se corona en la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro con varias exfiguras de la Liga MX

Lanús se corona en la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro con varias exfiguras de la Liga MX

Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO HOY el Play-In entre Juárez y Pachuca

Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO HOY el Play-In entre Juárez y Pachuca

México hace historia e impone récord de medallas en los Juegos Sordolímpicos

México hace historia e impone récord de medallas en los Juegos Sordolímpicos

La presentación de y Cadillac en la Fórmula 1 está cada vez más cerca, prueba de ello es que a meses de debutar en la categoría reina, la escudería estadounidense ya sacó a la venta su mercancía oficial.

En este fin de semana se corrió el Gran Premio de Las Vegas, donde la sorpresa de estos días fue el anuncio de la venta de gorras, sudaderas y playeras por parte del nuevo equipo de la F1 para 2026.

Los seguidores de Checo Pérez fueron los más emocionados respecto a esta noticia, ya que por fin podrán adquirir productos oficiales del nuevo equipo del mexicano, aunque en nuestro país ya hasta se venden elementos "piratas" del piloto tapatío y de su escudería.

Lee también:

¿Cuánto cuesta la mercancía de Cadillac, equipo de Checo Pérez?

Una de las fuentes de ingresos más grande para el equipo estadounidense será la venta de mercancía, ya que al tener al mexicano en sus filas les servirá para vender un gran número de artículos que tengan el número 11.

En esta ocasión, los productos lanzados son en su totalidad con el logo de Cadillac, es decir que aún no tienen el nombre ni número de Pérez, así como el de Valtteri Bottas, pero eso no impide que haya ilusión para la afición de adquirirlos.

Lee también:

De acuerdo con los artículos vistos en Las Vegas, donde incluyen gorras, camisetas y sudaderas, los precios están como oscilan lo que comúnmente se paga por productos de la F1

  • Gorras: mil 108 pesos
  • Camisetas: mil 293 pesos
  • Sudaderas: 2 mil 310 pesos

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS