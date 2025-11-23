Lanús se corona en la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro con varias exfiguras de la Liga MX

Lanús derrotó la noche del sábado por penales al Atlético Mineiro y conquistó la Copa Sudamericana por segunda vez en su historia.Luego de igualar (0-0) en los 120 minutos, el equipo argentino se impuso por (5-4) en la tanda desde los once metros gracias a tres atajadas del arquero Nahuel Losada ante los remates de Hulk, Biel y Vitor Hugo.

El triunfo significó una gran alegría para los aficionados del club, que no dudaron en festejar en grande la actuación de sus jugadores, quienes supieron resistir los ataques brasileños y definir de gran manera para levantar el trofeo.

La victoria de Lanús tuvo, pese a la distancia y el tiempo, una gran conexión con el futbol mexicano, mismo que desde hace varios años dejó la oportunidad de participar en los torneos de Conmebol, gracias a la participación de algunos jugadores con pasado en la Liga MX.

Entre esos elementos que tocaron la gloria, destacó Carlos Izquierdoz, exfutbolista y capitán de Santos Laguna, quien con su liderazgo ayudó a su equipo, además de marcar en la tanda de penaltis.

Al nombre del exjugador de Torreón se suma el del atacante Alexis Canelo, exfigura de Toluca y Puebla, que también fue fundamental en el logro de la institución granate.

Por último, en esa lista de campeones también resaltó la presencia de Eduardo Salvio, exjugador de Pumas, quien con su talento también destacó con el equipo de su país.

LA LISTA COMPLETA DE EXJUGADORES DE LA LIGA MX QUE GANARON LA COPA SUDAMERICANA 2025 CON LANÚS