Chase Elliott está motivado de cara al cierre de los Playoffs de la Nascar Cup Series, donde buscará su segundo campeonato, recordando que fue en 2020 cuando logró el ansiado título.

Y qué mejor que comenzar a acercarse a la corona este fin de semana en el Bristol Motor Speedway, una de las pistas donde se siente más cómodo el piloto norteamericano de 29 años. “Es una gran carrera, es uno de mis eventos favoritos del año. Estoy emocionado por estar ahí [Bristol] y ponerlo todo en marcha. No sé por qué no podríamos tener nuestro primer triunfo ahí. Tuvimos una buena carrera el año pasado, muy competitiva, será un buen fin de semana para el equipo”, comentó.

Previo a la Carrera Nocturna Bass Pro Shops de este día, el piloto de 29 años también opinó sobre cómo ha sentido las primeras dos competencias de la fase final de la temporada. Señaló que justo visualizó que sus competidores sacarían la experiencia a flote. “Creo que fueron exactamente lo que pensaba de las primeras carreras. Los pilotos que esperaba han sido muy fuertes en estas dos semanas. Hay mucho camino aún por delante, todos están demostrando su fuerza como lo hicieron las últimas ocho semanas”, señaló.